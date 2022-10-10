В России выявили 15 661 новый случай COVID-19 за сутки

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в России выявили 15 661 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в понедельник, 10 октября.

За минувшие 24 часа в российских регионах зафиксировали 96 летальных исходов от коронавируса. При этом 724 пациента с диагностированным COVID-19 были госпитализированы.

После прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 24 819 человек, отмечается на портале.

Фото: стопкоронавирус.рф

До этого сообщалось, что Росстат принял решение прекратить публикацию оперативных данных о смертности от коронавируса в связи со снижением количества смертей среди зараженных COVID-19.

В Росстате пояснили, что с начала 2022 года смертность от COVID-19 значительно сокращалась на протяжении всего лета. Так, например, в августе смертность от вируса снизилась более чем на 90 процентов.

Кроме того, по данным статистического ведомства, число смертей среди инфицированных коронавирусом ниже, чем количество умерших от болезней системы кровообращения, новообразований и других заболеваний.