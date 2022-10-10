В России выявили 15 661 новый случай COVID-19 за сутки

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За прошедшие сутки в России выявили 15 661 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в понедельник, 10 октября.
За минувшие 24 часа в российских регионах зафиксировали 96 летальных исходов от коронавируса. При этом 724 пациента с диагностированным COVID-19 были госпитализированы.
После прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 24 819 человек, отмечается на портале.
До этого сообщалось, что Росстат принял решение прекратить публикацию оперативных данных о смертности от коронавируса в связи со снижением количества смертей среди зараженных COVID-19.
В Росстате пояснили, что с начала 2022 года смертность от COVID-19 значительно сокращалась на протяжении всего лета. Так, например, в августе смертность от вируса снизилась более чем на 90 процентов.
Кроме того, по данным статистического ведомства, число смертей среди инфицированных коронавирусом ниже, чем количество умерших от болезней системы кровообращения, новообразований и других заболеваний.