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Приметы и советы

Алла Пугачева вышла на связь из Израиля

Елена Самойлова
Общество
Алла Пугачева вышла на связь из Израиля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева вышла на связь, выставив фото из Израиля в социальных сетях. Об этом стало известно в понедельник, 10 октября.

В подписи к фото у моря Примадонна указала, что она счастлива и находится на Святой Земле. На кадре за ее спиной висит баннер с надписью на иврите, передает РИА Новости.

Телеведущий и юморист Максим Галкин* уехал из страны еще весной. Вместе с Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой он успел пожить в Израиле и Юрмале, а в настоящее время гастролирует по разным странам. В России артиста признали иноагентом, а теперь его хотят лишить родительских прав из-за якобы нетрадиционной ориентации.

С мая знаменитости планируют продать свой загородный дом в деревне Грязь. Согласно различным источникам, супруги вложили в этот особняк около миллиарда рублей и при продаже хотят получить равную вложенной сумму. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил «Вечерней Москве», почему дом не удастся продать за эти деньги.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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