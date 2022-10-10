«Бестолковщины достаточно»: Путин прокомментировал вопросы по частичной мобилизации

Фото: Администрация президента РФ

В России еще много вопросов по поводу проведения частичной мобилизации. Соответствующее заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с избранными губернаторами в понедельник, 10 октября.

— Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно. Собственно говоря, как и, к сожалению, еще раз повторяю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались, — сказал глава государства.

Путин отметил, что вопросы по мобилизации долгое время не решались. Однако сейчас самое время с ними разобраться, цитирует его РИА Новости.

Кроме того, в рамках онлайн-встречи с губернаторами президент подчеркнул, что необходимо держать под контролем соблюдение законодательства при частичной мобилизации, а также оказывать своевременную поддержку семьям мобилизованных.

До этого Путин подписал закон, предоставляющий участникам спецоперации и членам их семей право на кредитные каникулы. Рассчитывать на подобную поддержку могут граждане, призванные на военную службу по мобилизации, контрактники, а также сотрудники силовых ведомств.