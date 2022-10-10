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Песков заявил об эффективной работе служб в ликвидации ЧП на Крымском мосту

Анастасия Колоскова
Общество
Песков заявил об эффективной работе служб в ликвидации ЧП на Крымском мосту
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Все службы, принимавшие участие в ликвидации ЧП на Крымском мосту, сработали оперативно и эффективно. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

И МЧС, и все другие службы и ведомства, которые были задействованы в ликвидации последствий этого теракта, сработали оперативно, эффективно и как должное, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры РФ. По словам российского лидера, произошедшее на Крымском мосту является терактом, который организовали спецслужбы Украины.

В связи с подрывом было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Уже допрошено множество свидетелей и очевидцев. Кроме того, почти завершены специальные экспертные исследования.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в связи с чем загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате подрыва частично разрушилось дорожное полотно.

«Вечерняя Москва» определила последовательность событий в первые часы после ЧП.

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