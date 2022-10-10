Песков ответил на вопрос о переформатировании СВО в КТО

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Решение о переформатировании специальной военной операции (СВО) в контртеррористическую (КТО) не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 10 октября.

— В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось, — ответил он на соответствующий вопрос.

Также не планируется и введение военного положения в отдельных регионах России после ударов по Украине, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. В ее основу войдут армия и вооруженные силы Белоруссии. Формирование группировки уже стартовало два дня назад.

Лукашенко в понедельник, 10 октября, начал проводить совещание с военными и силовиками. Уточняется, что оно началось в 11.00 по московскому времени. В рамках встречи он заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии со стороны Украины.