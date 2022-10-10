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Приметы и советы

Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии

Лейла Алиева
В мире
Лукашенко поручил принять и разместить российских военных в Белоруссии
Фото: Администрация президента РФ

В рамках развертывания белорусско-российской региональной группировки войск необходимо принять и разместить военных из России. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 10 октября.

— Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки, — приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.

Белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. В ее основу войдут армия и вооруженные силы Белоруссии. Формирование группировки уже стартовало два дня назад.

Лукашенко в понедельник, 10 октября, начал проводить совещание с военными и силовиками. Уточняется, что оно началось в 11:00 по московскому времени.

В рамках встречи он заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии со стороны Украины.

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