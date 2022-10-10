Путин: Утром нанесен массированный удар по объектам украинской инфраструктуры

Фото: Администрация президента РФ

Утро был нанесен массированный удар с помощью высокоточного оружия по объектам украинской инфраструктуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 10 октября.

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10 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре города. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО. Позже очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы. В связи с произошедшим движение поездов по одной из веток метро в Киеве остановили для организации укрытий из-за взрывов в городе. Очевидцы также поделились кадрами, на которых жители города укрываются от обстрелов в киевском метро.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение после ударов по городам страны. Он отметил, что повреждены энергообъекты по всей стране.