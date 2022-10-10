Путин обвинил Украину в использовании террористических методов

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Украина давно использует террористические методы. Об этом в понедельник, 10 октября, заявил президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности.

— Киевский режим уже давно использует террористические методы. Это убийства общественных деятелей, журналистов, ученых. Причем как на Украине, так и в России, — отметил российский лидер.

По его словам, Украина также более восьми лет ведет «террористические обстрелы городов Донбасса».

Глава государства добавил, что киевский режим также имеет отношение к другим терактам и попыткам подобных преступлений в отношении российских объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры, в том числе попытке подрыва участка газопровода «Турецкий поток».

— Все это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов, — цитирует президента РИА Новости.

Накануне Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры РФ. По словам российского лидера, произошедшее на Крымском мосту является терактом, который организовали спецслужбы Украины.