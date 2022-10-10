Путин проинформировал членов Совбеза о ЧП на Крымском мосту

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 10 октября, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого проинформировал их о расследовании инцидента на Крымском мосту.

По словам главы государства, произошедшее является терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. Кроме того, он сообщил, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил о первых результатах расследования диверсии.

— Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, — это террористический акт... Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта — это украинские спецслужбы, — цитирует Путина РИА Новости.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия частично разрушилось дорожное полотно.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.