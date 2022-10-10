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Воробьев пообещал поддержку семьям мобилизованных из Подмосковья

Ирина Игнатенко
Общество
Воробьев пообещал поддержку семьям мобилизованных из Подмосковья
Фото: mosreg.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал поддержку семьям мобилизованных и добровольцев. Он встретился с ними в учебном центре в Серпухове, передал новое обмундирование и подчеркнул, что областное правительство позаботится о близких бойцов.

— Наша главная задача — забота о ваших семьях. Каждый из вас любит, переживает за своих родителей, жен, детей. Мы это прекрасно понимаем и сделаем все зависящее от нас, — отметил он на встрече с мобилизованными.

Он пожелал всем, кто был призван или вызвался добровольцем, смело, профессионально и отважно выполнить долг.

Воробьев отметил, что власти региона получили все необходимые контакты и адреса семей для оказания помощи.

Также сообщается, что правительство Подмосковья обеспечило центр подготовки бойцов дополнительными кроватями, одеялами, бельем, подушками, передает «360».

Ранее в рамках онлайн-встречи с губернаторами президент России Владимир Путин подчеркнул, что необходимо держать под контролем соблюдение законодательства при частичной мобилизации, а также оказывать своевременную поддержку семьям мобилизованных.

Подмосковье Андрей Воробьев Семья
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