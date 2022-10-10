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Приметы и советы

Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов

Елена Самойлова
Политика
Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов
Фото: Администрация президента РФ

Москва будет жестко отвечать на теракты, организованные властями Украины на территории России. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности в понедельник, 10 октября.

Президент обратил внимание на то, что за взрывом на Крымском мосту стоит киевский режим. Кроме того, по его словам, украинские власти стоят за обстрелами Запорожской АЭС и попытками диверсии на Курской АЭС. Он также напомнил о попытках украинского руководства взорвать один из участков газотранспортной системы «Турецкий поток».

— В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений, — цитирует Путина РИА Новости.

До этого глава государства проинформировал членов Совбеза о ЧП на Крымском мосту, сообщив, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил о первых результатах расследования диверсии.

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