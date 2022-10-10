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Электроснабжение отсутствует в пяти областях Украины

Елена Самойлова
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Электроснабжение отсутствует в пяти областях Украины
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Электроснабжение отсутствует в пяти областях Украины, в других регионах оно нарушено частично. Об этом сообщили в украинской госслужбе по чрезвычайным ситуациям в понедельник, 10 октября.

Как отмечается, электроэнергии нет в Полтавской, Львовской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях.

— На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры в восьми областях Украины, а также в Киеве, передает РИА Новости.

10 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре города. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО. Позже очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы. В связи с произошедшим движение поездов по одной из веток метро в Киеве остановили для организации укрытий из-за взрывов в городе. Очевидцы также поделились кадрами, на которых жители города укрываются от обстрелов в киевском метро.

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