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Депутат МГД Козлов: Единые подходы к текущему ремонту подъездов позволяют жильцам контролировать качество работ

Лейла Алиева
Город
Депутат МГД Козлов: Единые подходы к текущему ремонту подъездов позволяют жильцам контролировать качество работ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Применение единого подхода в рамках проведения текущего ремонта в подъездах жилых домов столицы дает жильцам больше возможностей для контроля качества работ. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов в понедельник, 10 октября.

— Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме — это важный процесс, он позволяет как можно дольше сохранять здание в соответствии с нормами. Сейчас при проведении текущего ремонта в Москве действует единый подход, что позволяет собственникам проще отслеживать ход и качество работ, — отметил он.

По словам депутата, во время работ специалисты должны привести в порядок входную группу, обновить покраски потолков и стен и при необходимости отремонтировать оконные и дверные блоки, ступени, перила, заменить приборы освещения, пишет агентство городских новостей «Москва».

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели текущий ремонт более 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов. Больше всего отремонтировали в Восточном, Северо-Западном, Западном и Северном административных округах.

Ремонт Москва подъезд
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