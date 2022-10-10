Сервис оформления европротокола появился на «Госуслугах Авто»

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Сервис оформления европротокола появился в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы в понедельник, 10 октября.

— Новый сервис позволяет автовладельцам оформить извещение о ДТП в электронном виде без участия инспекторов ГИБДД на всей территории Российской Федерации, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, на сайте госуслуг появился специальный раздел, позволяющий ознакомиться с порядком и условиями оформления европротокола.

До этого сообщалось, что на портале «Госуслуги» появилась форма, с помощью которой граждане России могут записаться добровольцем для участия в спецоперации на Украине. Для призыва по мобилизации отправитель формы должен иметь паспорт РФ, находиться в запасе ВС России, иметь военно-учетную специальность, соответствовать возрастным рамкам и иметь категорию годности «А», «Б» или «В».

Для записи в добровольческий отряд желающий должен иметь российский паспорт, пройти военную службу, военные сборы, заниматься стрелковыми видами спорта, состоять в охотничьей организации, казачьей общине или пройти службу в силовом ведомстве. Кроме того, доброволец должен быть младше 60 лет.