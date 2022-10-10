В Госдуме отвергли необходимость участия совместных сил России и Белоруссии в СВО

Фото: Пресс-служба Госдумы

Совместным силам России и Белоруссии нет необходимости участвовать в спецоперации на Украине, с задачами справится и действующая группировка. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в понедельник, 10 октября.

— Что касается участия (объединенных сил — прим. «ВМ») в специальной военной операции — думаю, что в этом необходимости нет. Та группировка, которая выполняет задачи, она вполне способна эти задачи выполнить. Развертывание (сил РФ и Белоруссии — прим. «ВМ») нацелено на то, чтобы снять обеспокоенность Александра Григорьевича (Лукашенко, президента Белоруссии — прим. «ВМ») и наших белорусских братьев, — сказал Картаполов.

Он также отметил, что развертывание совместных сил происходит по просьбе Лукашенко и в ответ на действия «оппонентов», в первую очередь Польши, которая также приступила к развертыванию соединений на границе с Белоруссией. Глава комитета ГД добавил, что об объемах развертывания «говорить рано», так как решение принимают генштабы РФ и Белоруссии, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. Кроме того, 10 октября Лукашенко начал проводить совещание с военными и силовиками. Уточняется, что оно началось в 11:00 по московскому времени. В рамках встречи он заявил, что по неофициальным каналам Минск предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии со стороны Украины.