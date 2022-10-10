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Представителей туротрасли Москвы пригласили поучаствовать в конкурсе «Путеводная звезда»

Георгий Соланович
Город
Представителей туротрасли Москвы пригласили поучаствовать в конкурсе «Путеводная звезда»
Фото: Pixabay

Начался прием заявок на конкурс — премию «Путеводная звезда». Попробовать свои силы могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, задействованные в столичной туристической отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы в понедельник, 10 октября.

Премию вручают лучшим экскурсионным проектам, туристическим компаниям, гостиницам, ресторанам, тревел-блогерам и другим профессионалам сферы туризма.

— Заявки на участие принимаются с 09:00 6 октября на официальном сайте премии. В этом году будет 19 основных и четыре специальные номинации. В некоторых из них премии вручат впервые. Прием заявок завершится 25 октября в 13:00, а лауреаты станут известны в декабре 2022 года, — отметили в пресс-службе.

До этого представитель Московской городской думы в верхней палате российского парламента Инна Святенко сообщила, что внутренний туризм предоставляет большие перспективы для столичного бизнеса и государственные вложения в восстановление туротрасли окажут мультипликативный эффект для всей экономики города.

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