Захарова: Французские телеканалы транслируют выступления Путина в прямом эфире

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французские телеканалы теперь транслируют выступления российского президента Владимира Путина в прямом эфире. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.

— Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы, — написала Захарова.

Кроме того, французские каналы самостоятельно переводят речь российского лидера. Представитель МИД РФ подчеркнула, что в России «даже мечтать не могли» о таком. С российской стороны, по ее словам, было только одно требование — чтобы корреспондентов RT-France «пускали в Елисейский дворец».

— И все. Но, как говорится, насильно мил не будешь, — резюмировала Захарова.

В тот же день Захарова прокомментировала планы президента Украины Владимира Зеленского выступить на срочной встрече «Большой семерки».

До этого стало известно, что украинский президент договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, на которой планирует выступить. Зеленский и Шольц обсудили вопрос усиления давления на Москву и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры.