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Приметы и советы

Эксперт поддержал идею создания нового закона для психологов

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт поддержал идею создания нового закона для психологов
Фото: Pexels

Заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов отметил, что необходимо контролировать рынок профессиональных психологов.

Эксперт напомнил, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, предполагающий создание профессиональной службы психологов в России. В частности, появятся требования к образованию специалистов. Кроме того, психологи должны будут подтверждать его документами, проходить переподготовку.

Эксперт отметил, что полностью поддерживает подобное предложение.

— Такой закон ограничит доступ психологов на профессиональный рынок, поставит барьер, — отметил он в комментарии НСН.

Он добавил, что малограмотные психологи могут дать неправильные советы или неверно назначить лечение, что приведет к печальным последствиям.

Накануне первый заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в России необходимо создать агентство по делам одиночества, которое бы оказывало психологическую помощь гражданам.

Законы Профессии Психология
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