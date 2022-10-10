Эрдоган обвинил Запад в неверной оценке последствий кризиса на Украине

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Страны Запада не смогли верно оценить масштаб и последствия украинского кризиса и теперь вынуждены готовиться к тяжелой зиме. Такое заявление сделал в понедельник, 10 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Показатели инфляции, достигшие самого высокого уровня за последние 50–60 лет, ставят в трудное положение всех, включая жителей западных стран. Растет озабоченность по поводу продовольственной безопасности, — заявил он.

По словам турецкого лидера, с такими проблемами Запад столкнулся именно из-за неверной оценки отношений России и Украины. Европейские политики привыкли думать только о том, что происходит в конкретный момент, не задумываясь о будущем, передает РИА Новости.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель также предложил провести переговоры между Россией и четырьмя странами Запада в Стамбуле. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и достичь решения ряда международных проблем.

Недавно колумнист газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция собирается организовать переговоры России и Запада относительно Украины.