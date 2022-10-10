Мобилизованные и добровольцы продолжают приходить в пункты мобилизации в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Добровольцы и призванные в рамках частичной мобилизации граждане продолжают приходить во временные пункты мобилизации в Москве.

— Подал документы через сайт «Госуслуги», и мне прислали повестку и вызвали в военкомат. Я не служил, когда была срочная служба, и я хочу восполнить этот пробел в моей жизни, потому что считаю, что армия дает мужчине тот стержень, который пригодится в дальнейшем, — рассказал один из мобилизованных.

Другой мобилизованный москвич рассказал, что повестку он получил прямо на работе. Когда он обратился в военкомат, ему дали время на подготовку, а в пункте собрали комплект всех необходимых вещей. Скоро его направят в распределительный пункт, передает агентство городских новостей «Москва».

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».