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В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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В мире
В Киеве снова объявили воздушную тревогу
Фото: Pixabay

Воздушная тревога снова объявлена в Киеве. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в пресс-службе администрации столицы Украины.

— В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты! — передает сообщение РИА Новости.

В этот же день стало известно о взрывах в Киеве и ряде других городов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что удары по Украине проходят в рамках специальной военной операции, и отметил, что основные моменты СВО не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему.

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