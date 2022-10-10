«Возможен саботаж»: аналитик назвал две возможных версии проблем с электроэнергией в Швеции

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Перебои с электричеством в Швеции могли быть как вызваны природными явлениями, так и намеренно спровоцированы с целью обвинить в этих проблемах Россию. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

— Я подозреваю, что это может быть техническая неисправность. Сейчас на Балтике начинается сезон волнений на море. Вполне возможно, что это технические проблемы. Но сегодня польские погранслужбы заявили о том, что перерезали линию электропередачи из Украины в Польшу. Можно предположить, что какой-то саботаж и там возможен. А вот с чьей стороны — не знаю, — рассказал специалист.

По мнению эксперта, Россия не имеет отношения к произошедшему: в том районе сосредоточено большое количество сил стран НАТО.

Нельзя исключать, что такие проблемы были спровоцированы намеренно, заметил аналитик.

— Они могли и сами это сделать, чтобы потом обвинить Россию — якобы Россия в ответ бьет. Но это лишь мое предположение, не факт, что так и есть на самом деле, — подчеркнул Демидов.

По сообщениям радиостанции RMF FM, передача электроэнергии из Швеции в Польшу остановлена из-за аварии.

— Ночью была приостановлена передача электроэнергии из Швеции в Польшу. Авария была обнаружена на шведской станции на суше, — говорится в сообщении.

Кроме того, без шведского электричества остался датский остров Борнхольм из-за повреждения подводного кабеля.