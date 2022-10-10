Эксперт рассказал, стоит ли ждать повышения цен на крепкие алкогольные напитки

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Производство крепких алкогольных напитков в России увеличилось на 64,2 процента за три квартала 2022 года. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отметил, что такая тенденция связана с ограничением импорта крепкого алкоголя.

— Я думаю, что частично алкогольную крепкую продукцию, которую сегодня не доставляют по импорту, компенсируют тем, что производится в России, — отметил Косарев в комментарии «Радио 1».

При этом он отметил, что российский крепкий алкоголь не сможет полностью вытеснить импортный. По его словам, малая часть зарубежных компаний приняла решение о прекращении поставок алкогольной продукции на российский рынок.

Косарев также подчеркнул, что предпосылок для повышения цены на крепкий алкоголь нет. По словам Косарева, в связи с выгодным курсом компоненты, которые необходимы для производства виски или коньяка, поставляются по довольно низкой цене.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев с начала года российские компании разлили 5,12 миллиона дал рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки. В 2021 году этот показатель соответствовал 3,12 миллиона дал, передает Nation news.

До этого винный промоутер Влада Лесниченко рассказала «Вечерней Москве», как долго можно хранить алкоголь в открытом виде.