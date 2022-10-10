Врач Павлова рассказала, в чем секрет шведского стола в отелях

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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова рассказала, в чем подвох шведского стола.

Эксперт пояснила, что многие делают выбор в пользу вредных продуктов.

— Если спросить человека, например, почему вы взяли свиную отбивную с картошкой фри, а не запеченную рыбу с овощами, он скажет, что рыбу и овощи не видел. Почему? Потому что она за границами их пищевых привычек, — отметила Зухра Павлова.

По словам специалиста, у шведского стола есть свои правила размещения. Чаще всего самые дешевые и сытные блюда стоят на первой линии выдачи.

Врач рекомендовала сначала оценить весь ассортимент блюд, передает Царьград.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» перечислила продукты, содержащие скрытый сахар. По ее словам, особенно много сахара содержится, например, в винограде, банане и хурме.