Глава Минобороны Белоруссии призвал Киев отказаться от провокаций

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в понедельник, 10 октября, призвал официальный Киев не провоцировать белорусскую сторону и отказаться от фейков о нападении, которое якобы готовит Минск.

— Мы фиксируем, что наши соседи-украинцы озаботились сегодня тем, что со стороны Вооруженных сил Республики Беларусь могут осуществляться агрессивные действия. Речь идет о продолжающихся вбросах информации о якобы готовящемся нападении с нашей стороны. У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас, — заявил министр.

Хренин подчеркнул, что Белоруссия не намерена вести боевые действия с соседними государствами — Литвой, Польшей и Украиной.

— Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги, значит, войны не будет, — цитирует главу белорусского оборонного ведомства ТАСС.

До этого сообщалось, что белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск.

Кроме того, 10 октября Лукашенко провел совещание с военными и силовиками, в ходе которого заявил, что Минск предупредили о готовящемся ударе по Белоруссии со стороны Украины.