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Евросоюз (ЕС) в проекте резолюции для Генассамблеи ООН призывает к переговорам для завершения конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщает издание Euobserver.

По имеющимся у издания данным, резолюция ЕС разрабатывается для осуждения присоединения к России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Согласно проекту, страны ООН и международные органы должны поддержать мирное прекращение конфликта при помощи политического диалога, переговоров, а также посредничества.

Кроме того, в новой редакции резолюции отсутствуют любые упоминания присоединенного к России в 2014 году Крыма, передает РИА Новости.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель также предложил провести переговоры между Россией и четырьмя странами Запада в Стамбуле. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и достичь решения ряда международных проблем.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина ушла с пути переговоров, поэтому спецоперация продолжается. По его словам, власти Украины не раз заявляли о том, что не желают вести переговоры, поэтому Россия продолжает вести специальную военную операцию.