В Раде сообщили о взрывах в Кривом Роге

Фото: Минобороны РФ

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины слышны взрывы. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

— Кривой Рог, взрывы, — передает слова Гончаренко ТАСС.

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что удары по Украине проходят в рамках специальной военной операции, и отметил, что основные моменты СВО не могут осуществляться без докладов верховному главнокомандующему.

В этот же день стало известно о взрывах в Киеве и ряде других городов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.