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Украина прекратит экспорт электроэнергии в ЕС 11 октября

Георгий Соланович

Сюжет: 

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Украина прекратит экспорт электроэнергии в ЕС 11 октября
Фото: president.gov.ua

Украина с 11 октября прекратит экспорт электроэнергии в Евросоюз в связи с ракетными обстрелами территории страны. Об этом сообщили в министерстве энергетики республики в понедельник, 10 октября.

— Сегодняшние ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы, — говорится в сообщении.

Украина, пояснили в министерстве, экспортировала электроэнергию в Евросоюз, а также Молдавию и Польшу «отдельными линиями», передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

В этот же день стало известно о взрывах в Киеве и ряде других городов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей стране, есть попадания ракет. После взрывов в некоторых областях пропало электричество, нет света и воды.

Украина Электроэнергия Евросоюз (ЕС)
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