Ветеран ВОВ дал напутствие мобилизованным москвичам

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Заместитель председателя Совета ветеранов Басманного района Виктор Каратаев дал напутствие мобилизованным москвичам, отправляющимся на специальную военную операцию.

— От всей души я передаю вам пламенный привет от ветеранов Великой Отечественной войны, которые душой болеют и беспокоятся за ту обстановку, которая сложилась вокруг нашей Родины. Вам доверены рубежи. Мы в вас верим, — сказал Каратаев в понедельник, 10 октября.

Ветеран также пожелал военнослужащим здоровья и понадеялся, что они вернутся домой с победой, передает агентство городских новостей «Москва».

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».