Тарасова заявила о планах вернуться в жюри «Ледникового периода» после госпитализации

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что планирует участвовать в съемках «Ледникового периода» со следующей недели.

— Уже чувствую себя ничего. Планирую участвовать в съемках «Ледникового периода» уже со следующей недели, — передает слова тренера sports.ru.

Съемки нового сезона телешоу начались 6 октября. Тарасова пропустила их начало, так как в этот же день ее госпитализировали. За последний год тренера госпитализировали уже несколько раз из-за резкого ухудшения самочувствия. При этом она передвигается на инвалидной коляске, а свои госпитализации называет «плановыми».

После этого сообщалось, что советский и российский тренер Елена Чайковская вошла в жюри шоу «Ледниковый период» вместо Тарасовой.

4 октября Тарасова высказалась о конфликте между фигуристами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным. По ее словам, соревнования давно закончились для обоих спортсменов.

В этот же день залуженный тренер СССР назвала идиотом своего бывшего ученика Евгения Плющенко. Причиной такой вспышки гнева послужили нападки фигуриста на другого бывшего подопечного Тарасовой Алексея Ягудина.