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Швеция не будет допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила премьер-министр переходного правительства страны Магдалену Андерссон в понедельник, 10 октября.

— В Швеции предварительные расследования носят конфиденциальный характер, и это, конечно, справедливо и в данном случае, — заявила Андерссон.

Она также отметила, что утечка газа произошла в исключительной экономической зоне Швеции и в международных водах, поэтому на месте ЧП могут находиться и корабли других стран, передает РИА Новости.

3 октября в российской компании «Газпром» заявили, что давление в поврежденных нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стабилизировалось, а утечка газа остановилась.

Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» пояснили, какие страны будут участвовать в выяснении причин инцидента на газопроводах. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», безусловно, выгодны Соединенным Штатам.