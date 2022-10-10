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СБУ объявила в розыск командующего группировкой сил в зоне СВО Суровикина

Евгений Белоусов
В мире
СБУ объявила в розыск командующего группировкой сил в зоне СВО Суровикина
Фото: Mil.ru / CC BY 4.0

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского генерала армии Сергея Суровикина, назначенного на должность командующего объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации. Об этом стало известно в понедельник, 10 октября.

Из опубликованных на сайте украинского МВД данных следует, что Суровикин «скрывается от досудебного расследования». Указанная дата «исчезновения» — 14 марта 2022 года. Ему инкриминируют статью «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», передает РИА Новости.

СБУ также объявила в розыск председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Им обоим также инкриминируют совершение преступления по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело в связи возбуждением уголовного дела против Дмитрия Медведева на Украине.

Кроме того, СБУ объявила в розыск и официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова. Ему инкриминируется та же статья, что и остальным российским государственным деятелям.

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