WhatsApp увеличил максимальное число участников в чатах в два раза

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Разработчики WhatsApp* тестируют новую функцию, позволяющую создавать групповые чаты с более чем одной тысячей участников, что в два раза больше, чем сейчас. Об этом сообщило издание WABetaInfo.

С новой функцией в один чат можно пригласить 1024 человека. Обновленная программа, по данным издания, будет доступна для мобильных гаджетов системы iOS и Android. Сроков выпуска обновленной версии мессенджера пока нет.

Недавно основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о рисках взлома телефона хакерами на фоне проблем с безопасностью в WhatsApp. К чему может привести уязвимость американского мессенджера и можно ли потерять все данные из-за его взлома — в материале «Вечерней Москвы».

Хакер и эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что на потерю данных в Сети моментально реагируют мошенники. В частности, самыми распространенными методиками для их использования являются спам-рассылка и мошеннические действия. Эксперт рассказал, что может предпринять пользователь в случае утечки своих данных.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.