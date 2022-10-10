МИД РФ назвал лицемерием призывы США к мирным переговорам по Украине

Фото: МИД РФ

За призывами Соединенных Штатов к мирным переговорам по Украине стоит лицемерие. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 10 октября.

— Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам «стратегическое поражение», за этими фальшивыми призывами к миру не стоит, — заявила Захарова.

Она также отметила, что призывы Вашингтона к миру звучат на фоне продолжающихся поставок оружия Украине.

9 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что решение конфликта на Украине должно быть достигнуто дипломатическим путем. Он подчеркнул, что в США не видят серьезных намерений со стороны России вести переговоры с Украиной.

До этого экс-президент США Дональд Трамп призвал немедленно приступить к переговорам с целью завершения конфликта на Украине во избежание третьей мировой войны. Он отметил, что в противном случае произойдет третья мировая война.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель также предложил провести переговоры между Россией и четырьмя странами Запада в Стамбуле. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и достичь решения ряда международных проблем.