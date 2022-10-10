Собчак опровергла очередной слух о своем отъезде из России

Фото: Youtube / Ксения Собчак

Российская журналистка Ксения Собчак опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что она якобы покинула Россию. Свой отъезд она объяснила обычной командировкой.

— Через пару дней не забудьте запостить обиженное «о нет, Ксения Собчак вернулась в Москву, как же так, как же намек», — съехидничала журналистка.

По ее словам, информация об ее отлете в Стамбул недостоверна. Сейчас Собчак находится в Тель-Авиве, на съемках, о которых она сама же и говорила раньше. В Москву журналистка надеется успеть вернуться уже к 12 октября, написала Собчак в своем Telegram-канале.

Недавно полиция усмотрела в действиях журналистки Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела.

Во время допроса она сообщила, что готова нести ответственность за размещение фейковой информации. Какое наказание может грозить журналистке — в материале «Вечерней Москвы».

Сама Собчак заявила, что вопросы со своими гостями она не согласовывает заранее, а их ответы публикует без цензуры. Телеведущая назвала данную ситуацию примером того, как на журналистов оказывается давление.