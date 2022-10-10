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Папы с детьми смогут бесплатно посетить Музей Победы в День отца

Георгий Соланович
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Папы с детьми смогут бесплатно посетить Музей Победы в День отца
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
площадь победы 3 Карта всех событий

Вход в Музей Победы для пап с детьми до 14 лет будет бесплатным в День отца, 16 октября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 10 октября.

— 16 октября, в День отца, вход в Музей Победы для пап с детьми до 14 лет будет бесплатным (за исключением экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!»). <...> Вход на мероприятия свободный, на некоторые события необходима предварительная регистрация, — заявили в пресс-службе.

Для гостей музея в этот день проведут экскурсию «Коллекция особого назначения», посвященную оружию, которое использовали с конца XIX века до 80-х годов прошлого столетия, а также мастер-класс «Арсенал», во время которого посетителям расскажут о вооружении времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, 16 октября в музее пройдет мастер-класс для детей, акция «Мой папа» и выступление артистов патриотического проекта «Журавли Победы». Завершит программу Дня отца кинопоказ.

До этого сообщалось, что на сайте Музея Победы стартовала выставка виртуальных туров, где гости могут пройти по экспозициям российских музеев. В видеоработах посетителям рассказали об отдельных экспонатах и раритетах, посвященных боевым и трудовым подвигам советского народа в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны.

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