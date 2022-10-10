Российская нефть будет поступать в Сербию до 5 декабря

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Нефть из России будет поступать в Сербию по Адриатическому нефтепроводу JANAF до 5 декабря. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщила вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики республики Зорана Михайлович.

— У нас есть около 20 процентов местной нефти, а остальные 80 процентов будет нефть не из России, — заявила она.

По словам Михайлович, после 5 декабря через тот же нефтепровод нефть будет ввозиться уже не из РФ. Министерство горной промышленности и энергетики Сербии также рассматривает возможность строительства нефтепровода в Венгрию.

Однако перед этим следует досконально проанализировать, насколько это целесообразно с экономической точки зрения, передает слова вице-премьера ТАСС.

До этого стало известно, что мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал план по сокращению добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, почему члены ОПЕК+ могли принять решение по сокращению добычи нефти и как это отразится на стоимости сырья. По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, для стран организации на текущий момент важнее всего заранее купировать возможный кризис, связанный с падением спроса на нефть.