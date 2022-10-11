Народный календарь. Как правильно вести себя в день Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября

14 октября Православная церковь празднует Покрова Пресвятой Богородицы – великий праздник, один из самых чтимых в народе. В этот день запрещается заниматься физическим трудом: работать в поле, на огороде и в доме. Кроме того, запрещается нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо, обижаться и конфликтовать. Нельзя и употреблять спиртные напитки, одалживать и брать деньги средства в долг.
Помимо этого, 14 октября не рекомендуется отказывать своим сватам — согласно легендам, представительница слабого пола, которая отказала сватам на Покров, еще три года не сможет выйти замуж.
Приметы погоды:
Какой Покров — такая и зима будет.
До Покрова — осень, после Покрова — зима.
Если белка до 14 октября вылиняла, то зима будет хорошей.
Если снег выпал на Покров, то и на Рождество он будет идти.
Если снег идет, то до дня Логина Сотника (29 октября) медведь в берлогу зайдет.
Если день ясный и теплый, то осень будет долгой, а снега не будет до Михайлова дня (21 ноября).
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Александр, Вера, Григорий, Иван, Михаил, Петр, Роман.