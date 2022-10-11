Фото: glava.rk.gov.ru

14 октября Православная церковь празднует Покрова Пресвятой Богородицы – великий праздник, один из самых чтимых в народе. В этот день запрещается заниматься физическим трудом: работать в поле, на огороде и в доме. Кроме того, запрещается нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо, обижаться и конфликтовать. Нельзя и употреблять спиртные напитки, одалживать и брать деньги средства в долг.

Помимо этого, 14 октября не рекомендуется отказывать своим сватам — согласно легендам, представительница слабого пола, которая отказала сватам на Покров, еще три года не сможет выйти замуж.

Приметы погоды:

Какой Покров — такая и зима будет.

До Покрова — осень, после Покрова — зима.

Если белка до 14 октября вылиняла, то зима будет хорошей.

Если снег выпал на Покров, то и на Рождество он будет идти.

Если снег идет, то до дня Логина Сотника (29 октября) медведь в берлогу зайдет.

Если день ясный и теплый, то осень будет долгой, а снега не будет до Михайлова дня (21 ноября).

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как правильно вести себя в день Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября

Именины отмечают: Александр, Вера, Григорий, Иван, Михаил, Петр, Роман.