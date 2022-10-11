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Приметы и советы

Боррель заявил, что благополучие ЕС базировалось на дешевой энергии из России

Юлия Курганова
В мире
Боррель заявил, что благополучие ЕС базировалось на дешевой энергии из России
Фото: flickr/european_parliament

Благополучие Европейского союза основывалось на дешевой энергии из России, а сейчас нужно искать ее источники в Европе. Об этом в понедельник, 10 октября, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на встрече с послами ЕС.

— Многие еще не осознают того, что РФ и КНР уже не будут тем, чем являлись для развития нашей экономики, требуется ее серьезная реструктуризация, — отметил он.

Дипломат добавил, что страны ЕС долгое время опирались на рынок Китая, но теперь доступ на него становится все более сложным. Он подчеркнул, что предстоят серьезные изменения, в связи с чем могут возникнуть политические проблемы, сообщает РИА Новости.

10 октября сообщалось, что Евросоюз начал применять новый подход в санкциях против России, приближающий устройство европейских санкционных ограничений к американскому. Так, в список лиц, попадающих под санкции, добавили «физические или юридические лица, структуры или организации, способствующие нарушениям запрета на обход ограничений».

Электроэнергия Евросоюз (ЕС) Жозеп Боррель Россия Китай
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