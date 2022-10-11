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В ДНР рассказали, как пройдет переходный период

Анастасия Колоскова
Общество
В ДНР рассказали, как пройдет переходный период
Фото: Пресс-служба Совфеда

Донецкой народной республике нужно провести большую работу, чтобы интегрироваться в российское правовое поле, переходный период в ней будет сложнее, чем в Крыму. Об этом во вторник, 11 октября, рассказал председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

— Предстоит еще много целенаправленной работы. Возможно, какие-то даже изменения будут в этом переходном периоде. Потому что, как подсказывает опыт Крыма — в Крыму тоже был соответствующий закон, тоже был переходный период, и многие вещи корректировались по пути практического осуществления тех или иных действий, — отметил он в эфире телеканала «Оплот ТВ».

По словам Бидевки, республике будет сложнее адаптироваться, чем Крыму, который даже до 2014 года являлся автономной республикой в составе Украины. При этом он подчеркнул, что предстоящие трудности не говорят о том, что процесс затянется.

30 сентября президент России выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В конце выступления президент подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

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