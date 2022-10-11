Густой туман накрыл столичный район Строгино

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Район Строгино на северо-западе Москвы накрыл густой туман.

Фотографии и видеозаписи погодного явления в столице появились в Сети. На кадрах видно, как многоэтажки и зеленые насаждения утопают в плотном тумане.

При этом, согласно прогнозу синоптиков, во вторник в столичном регионе сохранится ясная и сухая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7–11 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 6–10 градусов тепла. Ветер будет дуть северный со скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов.

Накануне в МЧС предупредили о сильном тумане местами в Московской области — с 21:00 10 октября до 9:00 11 октября. Жителям Подмосковья порекомендовали соблюдать осторожность, особенно при переходе улиц и дорог.

Кроме того, в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует с 21:00 11 октября до 9:00 12 октября.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на этой неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками.