Дептранс сообщил о фейковых видео с надписями на медиаповерхностях Смоленского метромоста

Фото: Unsplash

Россия, Москва, Смоленский метромост Карта всех событий

Видеоролики с изображением надписей с нецензурной бранью на медиаповерхностях Смоленского метромоста являются фейковыми. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— По некоторым Telegram-каналам гуляет видео, в котором на медиаповерхностях Смоленского метромоста показывали надпись некорректного содержания. Это видео — монтаж, обыкновенный фейк, — говорится в сообщении.

В реальности подобных надписей на экранах не было. В настоящее время кадры переданы в службу безопасности для проведения проверки, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение на участке в Крестовоздвиженском переулке будет полностью перекрыто 15 и 16 октября в связи с проведением строительных работ.

Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 11 октября. Так, движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Жителям столицы посоветовали для экономии времени на дорогу в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом.