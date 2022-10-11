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Приметы и советы

Косметолог Соколова рассказала, как мужчины старше 30 должны ухаживать за кожей лица

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Соколова рассказала, как мужчины старше 30 должны ухаживать за кожей лица
Фото: shutterstock

С возрастом потребности кожи могут меняться, на них необходимо ориентироваться при выборе средства по уходу для лица. Мужчинам после 30 лет косметический джентльменский набор имеет смысл пополнить первым антивозрастным кремом или гелем. Такой совет дала врач-дерматовенеролог Юлия Соколова.

Антивозрастной крем в этом возрасте может заменить средство после бритья. На упаковке должна стоять пометка «против первых признаков старения» или «против первых морщин».

Она добавила, что в составе антивозрастного крема для этой возрастной категории основной акцент сделан на антиоксиданты. Такая косметика предупреждает возрастные изменения кожи, снижают ее чувствительность, передает РИАМО.

До этого врач-дерматолог Маргарита Налбандян посоветовала активно увлажнять кожу осенью. Дело в том, что кожа из-за сухого воздуха начинает активно терять влагу, передает ФАН.

Косметолог-дерматолог Наиля Максименко рассказала «Вечерней Москве» о том, какие существуют способы вернуть утраченную молодость.

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