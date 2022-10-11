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В Казахстане решают вопрос об эвакуации сотрудников своего посольства из Киева

Анастасия Колоскова
В мире
В Казахстане решают вопрос об эвакуации сотрудников своего посольства из Киева
Фото: depositphotos

Власти Казахстана занимаются решением вопроса об эвакуации сотрудников посольства из Киева. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

— Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен, — рассказал он.

По словам дипломата, вероятнее всего, эвакуация «будет полная». При этом он не уточнил, куда именно планируется эвакуировать персонал посольства.

Накануне посольство Казахстана в Киеве призвало своих граждан воздержаться от поездок на Украину и по возможности выехать из этой страны, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что утром 11 октября в столице Украины и еще ряде областей страны сработала воздушная тревога. Уточняется, что воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Черниговской, Одесской, Днепропетровской, Сумской областях и других регионах.

Накануне президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза заявил, что 10 октября был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента, в случае повторения террористических действий на территории России ответы Москвы будут жесткими.

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