Эксперт пояснил, почему снизилось число сделок на рынке недвижимости в Санкт-Петербурге

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Президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский пояснил, почему снизилась покупательская активность на рынке недвижимости Санкт-Петербурга.

По его словам, «покупатель затаился», и на это есть ряд причин.

Так, инвесторы, у которых достаточно средств для покупки недвижимости или земли, сейчас просто наблюдают и ждут, как изменятся цены.

Вторая категория людей, по мнению эксперта, — это те, кто в принципе не хочет влезать в какие-либо долги или связываться с ипотекой. Они выжидают лучше момента, не торопятся с покупкой, пытаясь оценить все риски.

Есть еще одна категория граждан\, которые выступают и в качестве продавцов, и в качестве покупателей.

— Они готовы к совершению сделок, но не хватает того самого первого покупателя, который запустит всю эту цепочку. Это касается и земли, и квартир, и комнат, — пояснил Щегельский в комментарии «Невским новостям».

До этого аналитик Алексей Федоров рассказал, как вычислить адекватную стоимость квартиры. Эксперт посоветовал воспользоваться услугами оценщика. Кроме того, можно поискать схожие объекты, выписать цены и просмотреть, как долго продается выставленное жилье, передает Life.ru.

Ранее «Вечерняя Москва» выяснила, за сколько можно купить жилье на вторичном рынке недвижимости.