Гала-концерт Международного фестиваля «Белая трость» пройдет 13 октября

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В концертном зале Крокус Сити Холл состоится гала-концерт Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», приуроченный к Международному дню белой трости – символу незрячего человека, который отмечается ежегодно 15 октября.

С каждым годом Фестиваль открывает все больше и больше новых талантов. В отборочных турах, которые проходили в течение года, приняли участие более 800 детей с нарушениями зрения из России и 10 стран, в числе которых Азербайджан, Казахстан, Армения, Беларусь, Грузия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Молдавия. В гала-концерте примут участие 60 талантливых исполнителей, приглашенных в Москву по итогам отборочных туров.

Уникальность «Белой трости» в ее идее - интеграции незрячего или слабовидящего ребенка в культурную и общественную жизнь. Фестиваль делает еще один шаг к формированию толерантных установок по отношению к людям с инвалидностью и создает условия для творческой самореализации ребят. Финалисты выступят на одной сцене с известными артистами. Для юных талантов это возможность стать увереннее в себе, преодолеть внутренние барьеры, открыть дорогу в свою собственную профессиональную творческую жизнь.

В этом году ребят поддержат такие звезды эстрады как Анита Цой, Алсу, Марк Тишман, Юлия Паршута, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Бурито, Люся Чеботина, Наталья Подольская, Глюкоза, Дмитрий Маликов, Александр Маршал, Родион Газманов, Ваня Дмитриенко, Зара, Таисия Повалий, Варвара, Денис Майданов, передает издание argumenti.ru.