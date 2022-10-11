Восемьсот миллионов поездок совершили москвичи со дня запуска МЦК

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Со дня запуска Московского центрального кольца (МЦК) москвичи совершили 800 миллионов поездок. Об этом во вторник, 11 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С момента запуска Московского центрального кольца в 2016 году пассажиры совершили 800 миллионов поездок. Это огромные цифры: никто не ожидал, что новый транспорт будет настолько популярным. С запуском городской ж/д многие промзоны и заброшенные территории получили развитие, появились новые ЖК, парки, места притяжения для жителей и гостей столицы, — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, увеличение пассажиропотока показывает, что МЦК необходимо городу.

Так, в первый месяц работы в среднем за сутки на МЦК было около 218 тысяч поездок, а на сегодняшний день их стало в 2,5 раза больше — около 550 тысяч в сутки. Пик перевозок пришелся на 18 марта этого года, когда количество поездок составило 598 470, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что в этом году москвичи стали чаще пользоваться услугами такси. В этом году горожане совершили 271 миллион поездок, а в прошлом — 244 миллиона за аналогичный период.