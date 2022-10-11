Эксперт пояснила, чем опасно стремление к перфекционизму

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Чем опасно стремление к перфекционизму, рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом ГУУ Валерия Коновалова.

Эксперт пояснила, что при патологическом перфекционизме стандарты и притязания становятся завышенными, не соответствующими индивидуальным возможностям. Это может привести к повышению тревожности, депрессивным состояниям, расстройствам пищевого поведения.

Опасны завышенные требования и ожидания в отношении других людей. В этом случае человек начинает требовать от остальных невозможного, а затем злится на них, когда те не оправдывают ожиданий, передает Life.ru.

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