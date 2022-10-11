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Курс доллара на Мосбирже превысил 63 рубля впервые с 7 июля

Анастасия Колоскова

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Курс рубля
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 63 рубля впервые с 7 июля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже поднимался выше 63 рублей впервые с 7 июля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 11 октября.

По данным на 10:51 по московскому времени, доллар подорожал на 3,41 процента, поднимаясь до 63,08 рубля. Что касается евро, то за это же время его курс увеличился на 2,31 процента — до 61,28 рубля.

К 11:00 по московскому времени рост курса доллара замедлился и расположился на отметке 62,38 рубля (плюс 2,26 процента), европейская валюта выросла на 1,74 процента — до 60,94 рубля.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил «Вечерней Москве», что небольшое подорожание доллара и евро возможно, однако не в самом ближайшем будущем. Кроме того, курс валют может измениться еще больше в случае, если Европа отменит часть санкций в отношении России.

По мнению собеседника «ВМ», в ближайшее время курс валют останется прежним, однако к зиме доллар и евро могут стать дороже. Как заметил эксперт, низкий курс валют связан с тем, что из-за санкций Россия ничего не покупает в Европе и поэтому не нуждается в иностранной валюте.

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