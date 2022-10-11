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В России выявили 13 970 новых случаев коронавируса за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 13 970 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За минувшие сутки в российских регионах выявили 13 970 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» во вторник, 11 октября.

Так, за указанный период в России зафиксировали 109 летальных исходов от коронавирусной инфекции. При этом 2506 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы.

После прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 31 509 человек, отмечается на портале.

В России выявили 13 970 новых случаев коронавируса за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

До этого стало известно, что Росстат решил прекратить публикацию оперативных данных о смертности от коронавирусной инфекции в связи со снижением количества смертей среди заболевших COVID-19.

В ведомстве пояснили, что с начала 2022 года смертность от коронавируса значительно сокращалась на протяжении всего лета. Так, например, в августе смертность от вируса снизилась более чем на 90 процентов.

Кроме того, по данным статистического ведомства, число смертей среди инфицированных коронавирусом ниже, чем количество умерших от болезней системы кровообращения, новообразований и других заболеваний.

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