В России выявили 13 970 новых случаев коронавируса за сутки

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За минувшие сутки в российских регионах выявили 13 970 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» во вторник, 11 октября.
Так, за указанный период в России зафиксировали 109 летальных исходов от коронавирусной инфекции. При этом 2506 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы.
После прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 31 509 человек, отмечается на портале.
До этого стало известно, что Росстат решил прекратить публикацию оперативных данных о смертности от коронавирусной инфекции в связи со снижением количества смертей среди заболевших COVID-19.
В ведомстве пояснили, что с начала 2022 года смертность от коронавируса значительно сокращалась на протяжении всего лета. Так, например, в августе смертность от вируса снизилась более чем на 90 процентов.
Кроме того, по данным статистического ведомства, число смертей среди инфицированных коронавирусом ниже, чем количество умерших от болезней системы кровообращения, новообразований и других заболеваний.